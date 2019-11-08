Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной жизни





Премьера фильма «Джокер» состоялась еще в прошлом месяце, поэтому сейчас миллионы людей по всему миру восторгаются блистательной игрой актера Хоакина Феникса в главной роли. Столь высокий интерес к фильму объясняется еще и тем, что его главный герой Джокер является своего рода отражением хрестоматийного психопата. Психологи же решили рассказать о том, сколько людей в настоящей жизни имеют похожие черты и как их распознать. К примеру, главный признак психопата заключается в поверхностном обаянии, имеющем отношение к составлению положительного мнения о личности. Данная черта характера совсем не связана с эмпатией или искренним интересом к окружающим, для психопатов она становится лишь инструментом, позволяющим им с легкостью манипулировать людьми. Еще одна ключевая особенность Джокеров в реальной жизни – выраженное чувство собственного достоинства. Именно этим специалисты объясняют тот факт, что в современном бизнесе процветает все большее количество психопатов.Третьим признаком психологи называют отсутствие какого-либо чувства вины или раскаяния, паразитический образ жизни, бессердечность, беспорядочные сексуальные связи. Иными словами, такие личности не склонны испытывать страх, при этом они очень любят неоправданный риск.