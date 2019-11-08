Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной жизни
Иностранные психологи поделились советами, которые помогут людям распознать Джокера в реальной жизни. Проще говоря, озвученные рекомендации помогут увидеть в людях черты психопатов, похожие на главного героя одного из самых нашумевших фильмов последних недель.
Премьера фильма «Джокер» состоялась еще в прошлом месяце, поэтому сейчас миллионы людей по всему миру восторгаются блистательной игрой актера Хоакина Феникса в главной роли. Столь высокий интерес к фильму объясняется еще и тем, что его главный герой Джокер является своего рода отражением хрестоматийного психопата. Психологи же решили рассказать о том, сколько людей в настоящей жизни имеют похожие черты и как их распознать. К примеру, главный признак психопата заключается в поверхностном обаянии, имеющем отношение к составлению положительного мнения о личности. Данная черта характера совсем не связана с эмпатией или искренним интересом к окружающим, для психопатов она становится лишь инструментом, позволяющим им с легкостью манипулировать людьми. Еще одна ключевая особенность Джокеров в реальной жизни – выраженное чувство собственного достоинства. Именно этим специалисты объясняют тот факт, что в современном бизнесе процветает все большее количество психопатов.
Третьим признаком психологи называют отсутствие какого-либо чувства вины или раскаяния, паразитический образ жизни, бессердечность, беспорядочные сексуальные связи. Иными словами, такие личности не склонны испытывать страх, при этом они очень любят неоправданный риск.
Премьера фильма «Джокер» состоялась еще в прошлом месяце, поэтому сейчас миллионы людей по всему миру восторгаются блистательной игрой актера Хоакина Феникса в главной роли. Столь высокий интерес к фильму объясняется еще и тем, что его главный герой Джокер является своего рода отражением хрестоматийного психопата. Психологи же решили рассказать о том, сколько людей в настоящей жизни имеют похожие черты и как их распознать. К примеру, главный признак психопата заключается в поверхностном обаянии, имеющем отношение к составлению положительного мнения о личности. Данная черта характера совсем не связана с эмпатией или искренним интересом к окружающим, для психопатов она становится лишь инструментом, позволяющим им с легкостью манипулировать людьми. Еще одна ключевая особенность Джокеров в реальной жизни – выраженное чувство собственного достоинства. Именно этим специалисты объясняют тот факт, что в современном бизнесе процветает все большее количество психопатов.
Третьим признаком психологи называют отсутствие какого-либо чувства вины или раскаяния, паразитический образ жизни, бессердечность, беспорядочные сексуальные связи. Иными словами, такие личности не склонны испытывать страх, при этом они очень любят неоправданный риск.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:38