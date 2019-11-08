Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии Четрару





Скорее всего Сергею все-таки надоело одиночество. Практически все в курсе, что Евгения Штефан отказалась становится участницей проекта. После чего Захарьяш был даже готов на то, чтобы создать пару с Анастасией Стецевят.Однако настоящим спасением для Сережи стала участница, которая только пришла в шоу. Новую девушку Захарьяша в своем stories в Instagram показал Антон Сорока. И тут все поняли, что новоиспеченная пассия Сергея Захарьяша очень похожа на Лилию Четрару. Однако пока неизвестно, такое сильное сходство является только внешним или нет, или молодой человек просто на просто выбрал себе клона предыдущей пассии. Сергей даже уже успел объявить себя с новой девушкой парой.Если поверить слухам, то отношения у новой пары движутся вперед довольно быстро.