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Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в Узбекистане

В Узбекистане прошли военные учения, в рамках которых войска ВВС и ПВО страны провели успешные испытания ЗРК FD-2000, поставленные местной армии Китаем. Такие данные приводятся в публикации агентства РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Минобороны Узбекистана.
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в Узбекистане

Сообщается, что во время проведения указанных учений расчеты ЗРК отрабатывали выполнение задач по выявлению и уничтожению ДРГ условного противника. «Личный состав подразделений войск ВВС и ПВО Минобороны Республики успешно провел учения с применением ракет на территории военного полигона Кулкудук», - говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что в ходе военных учений отрабатывались действия личного состава соединений местных войск в случае налетов средств авиации условного противника. Кроме того, узбекские военные также отработали базовые навыки по проведению обслуживания используемой боевой техники, в том числе ее заправки в различных условиях. Наконец, в рамках этого же мероприятия военнослужащие учились проводить контрольный технический осмотр состоящих на вооружении средств и вооружений.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:22

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