Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в Узбекистане





Сообщается, что во время проведения указанных учений расчеты ЗРК отрабатывали выполнение задач по выявлению и уничтожению ДРГ условного противника. «Личный состав подразделений войск ВВС и ПВО Минобороны Республики успешно провел учения с применением ракет на территории военного полигона Кулкудук», - говорится в тексте сообщения.Также отмечается, что в ходе военных учений отрабатывались действия личного состава соединений местных войск в случае налетов средств авиации условного противника. Кроме того, узбекские военные также отработали базовые навыки по проведению обслуживания используемой боевой техники, в том числе ее заправки в различных условиях. Наконец, в рамках этого же мероприятия военнослужащие учились проводить контрольный технический осмотр состоящих на вооружении средств и вооружений.