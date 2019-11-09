В Сеть слили фотографии Анджелины Джоли в нелепом наряде со съемок «Вечных»
В Сети появились первые шпионские снимки известной голливудской актрисы Анджелины Джоли, сделанные во время съемок нового супергеройского фильма студии Marvel под названием «Вечные». На фотографиях актрису, облаченную для роли в странный наряд, изначально даже не узнали поклонники.
Очередной фантастический боевик по вселенной Marvel снимают в Фуэртевентуре на Канарских островах. Именно здесь были сделаны первые снимки съемочной площадки, на которых можно рассмотреть одетых в разноцветные костюмы актеров, стоящих у берега моря. В их числе находится и Анджелина Джоли. В день съемок на берегу было очень ветренно, поэтому актрисе приходилось постоянно поправлять прическу. А на одном из кадров видно, как она беседует по телефону во время небольшого перерыва. Среди представленных снимков есть и тот, на котором знаменитость согревается в одеяле, заботливо предоставленном ассистентом. Впрочем, улыбка, которая не сходила с лица артистки, явно свидетельствует о том, что в процессе съемок новой фантастической ленты она получает исключительно удовольствие.
Напомним, в этом фильме Джоли предстоит сыграть роль Тены, представительницы древней расы со сверхспособностями. Ее персонаж умеет летать, передвигать предметы силой мысли, а также излучать энергию из рук и даже из глаз.
Очередной фантастический боевик по вселенной Marvel снимают в Фуэртевентуре на Канарских островах. Именно здесь были сделаны первые снимки съемочной площадки, на которых можно рассмотреть одетых в разноцветные костюмы актеров, стоящих у берега моря. В их числе находится и Анджелина Джоли. В день съемок на берегу было очень ветренно, поэтому актрисе приходилось постоянно поправлять прическу. А на одном из кадров видно, как она беседует по телефону во время небольшого перерыва. Среди представленных снимков есть и тот, на котором знаменитость согревается в одеяле, заботливо предоставленном ассистентом. Впрочем, улыбка, которая не сходила с лица артистки, явно свидетельствует о том, что в процессе съемок новой фантастической ленты она получает исключительно удовольствие.
Напомним, в этом фильме Джоли предстоит сыграть роль Тены, представительницы древней расы со сверхспособностями. Ее персонаж умеет летать, передвигать предметы силой мысли, а также излучать энергию из рук и даже из глаз.