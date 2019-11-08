Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15 лет





Костенко не стала делать тайну от своих поклонников, где и кем успела поработать и перечислила все то, чем занималась ранее.Особый интерес девушка с детских лет проявляла к танцам и еще будучи подростком попробовала себя в роли хореографа. Помимо этого, она выступала на тех мероприятиях, которые проводила ее мама.Помогала Анастасия и своему папе. Так, она встречала товар, среди которого ее любимым были ящики с мороженым. Для того, чтобы заработать себе средства на карманные расходы, она также была продавцом на папиных "точках".Была Настя и моделью, сначала в агентстве «Имидж-Элит», а позже до истечения контракта работала в конкурсе "Мисс Россия". До того, как уйти в декрет, успела поработать помощником режиссера. Сейчас она сосредоточена на своей семье, о которой постоянно рассказывает в Instagram.