АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.55 USD 63.73
Курс валют на 08.11.2019

Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15 лет

Анастасия Костенко вновь ответила на вопросы, которые ей задали в личном аккаунте Instagram. Один из них касался карьеры модели, так выяснилось, что список профессий, которые успела попробовать Настя, весьма внушительный.

Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15 лет

Костенко не стала делать тайну от своих поклонников, где и кем успела поработать и перечислила все то, чем занималась ранее.
Особый интерес девушка с детских лет проявляла к танцам и еще будучи подростком попробовала себя в роли хореографа. Помимо этого, она выступала на тех мероприятиях, которые проводила ее мама.

Помогала Анастасия и своему папе. Так, она встречала товар, среди которого ее любимым были ящики с мороженым. Для того, чтобы заработать себе средства на карманные расходы, она также была продавцом на папиных "точках".


Была Настя и моделью, сначала в агентстве «Имидж-Элит», а позже до истечения контракта работала в конкурсе "Мисс Россия". До того, как уйти в декрет, успела поработать помощником режиссера. Сейчас она сосредоточена на своей семье, о которой постоянно рассказывает в Instagram.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой…
Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого…
Опрос: Каждый шестой россиянин не видит…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю…
Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной…
«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги…
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в…
Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии…
Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит…
Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15…
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг…
В домашней пыли нашли высокотоксичные…
Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на…
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и…
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой…
Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и…
Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для…
Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг…
Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына…
Принц Уильям не считает себя идеальным…
Анна Седокова решила увеличить…
Медики рассказали, как снизить влияние погоды на…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с…
Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся…
Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может…
Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого…
Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик осудила Валерию за нелестные слова в адрес…
В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний…
Звезда "Дом-2" Яна Захарова призналась в интимной связи с…
Просмотреть все новости