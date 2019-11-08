Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15 лет
Анастасия Костенко вновь ответила на вопросы, которые ей задали в личном аккаунте Instagram. Один из них касался карьеры модели, так выяснилось, что список профессий, которые успела попробовать Настя, весьма внушительный.
Костенко не стала делать тайну от своих поклонников, где и кем успела поработать и перечислила все то, чем занималась ранее.
Особый интерес девушка с детских лет проявляла к танцам и еще будучи подростком попробовала себя в роли хореографа. Помимо этого, она выступала на тех мероприятиях, которые проводила ее мама.
Помогала Анастасия и своему папе. Так, она встречала товар, среди которого ее любимым были ящики с мороженым. Для того, чтобы заработать себе средства на карманные расходы, она также была продавцом на папиных "точках".
Была Настя и моделью, сначала в агентстве «Имидж-Элит», а позже до истечения контракта работала в конкурсе "Мисс Россия". До того, как уйти в декрет, успела поработать помощником режиссера. Сейчас она сосредоточена на своей семье, о которой постоянно рассказывает в Instagram.
Костенко не стала делать тайну от своих поклонников, где и кем успела поработать и перечислила все то, чем занималась ранее.
Особый интерес девушка с детских лет проявляла к танцам и еще будучи подростком попробовала себя в роли хореографа. Помимо этого, она выступала на тех мероприятиях, которые проводила ее мама.
Помогала Анастасия и своему папе. Так, она встречала товар, среди которого ее любимым были ящики с мороженым. Для того, чтобы заработать себе средства на карманные расходы, она также была продавцом на папиных "точках".
Была Настя и моделью, сначала в агентстве «Имидж-Элит», а позже до истечения контракта работала в конкурсе "Мисс Россия". До того, как уйти в декрет, успела поработать помощником режиссера. Сейчас она сосредоточена на своей семье, о которой постоянно рассказывает в Instagram.