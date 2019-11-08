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В домашней пыли нашли высокотоксичные вещества

Группа ученых из России и Финляндии выяснила, что вещество под названием фузарицидин, которое выделяют микробы, обитающие в обычной домашней пыли, является токсичным. Причем, оно опасно для организма любого млекопитающего.
В домашней пыли нашли высокотоксичные вещества

Фузарицидины, отмечают ученые, являются природными липопептидами, а также продуктом жизнедеятельности бактерий Paenibacillus polymyxa, которые живут преимущественно в почве. Более того, они представляют собой естественные антибиотики, которые сейчас нашли широкое применение в сельском хозяйстве для защиты культур от фитопатогенов. При этом научный интерес к данному веществу возник в связи с тем, что у современной медицины появились некоторые сложности с созданием новых антибактериальных средств. Дело в том, что патогенные микробы, для борьбы с которыми ранее создавались антибиотики, могут постепенно приспосабливаться к ним и вырабатывать резистентность, то есть невосприимчивость. Все это оборачивается постепенным появлением панрезистентных штаммов различных вирусов, которые устойчивы ко всем существующим антибиотикам и могут вызвать эпидемию планетарного масштаба.

Фузарицидин из обычной домашней пыли, как считают специалисты, при всей своей токсичности является весьма эффективным средством против разного рода патогенных дрожжей, грибов и грамположительной бактериальной среды. Именно по этой причине данное соединение ученые считают весьма перспективным.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:45

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