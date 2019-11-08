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Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для сына

Сыну участника телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Романа Макеева исполнилось 16 лет. В интервью для Dom2Life.ru он рассказал, как будет отмечать со своим ребенком этот праздник.

Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для сына

Первой Богдана поздравила его мама Диана Макеева. В личном аккаунте Instagram она посвятила своему ребенку публикацию. Диана написала, что ее сын родился утром и поразил дисциплиной всех врачей. Макеева пожелала сыну быть здоровым и отметила, что она с папой всегда и во всем ему поможет.

Не остался в стороне и Роман. Он отметил, что в два часа дня поедет к своему ребенку, чтобы его поздравить. В качестве подарка он приготовил деньги, так как его ребенок уже взрослый и сам в состоянии выбрать себе презент. Именно в это же время у него дома соберутся и другие родственники, а именно бабушка и дедушка мальчика.


После чего участнику телестройки нужно будет обязательно съездить на Поляну, но вечером он намерен взять ребенка и пойти с ним в какое-нибудь заведение вдвоем.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:09

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