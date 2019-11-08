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Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и тепловизором

Китайская компания Blackview, которая представляет свою продукцию на рынке вот уже на протяжении шести лет, разрабатывает, как заявлено, «неубиваемый» флагманский смартфон с топовым процессором MediaTek Helio P90 и тепловизором - BV9900. Презентовать новинку планируют в декабре этого года.

В прошлом месяце сетевое издание «Дни24» сообщало о смартфоне-тепловизоре BV9800 Pro от Blackview, построенном на базе Helio P70 и оснащённым FLIR Lepton – самым маленьким в мире тепловизионным модулем. Данный гаджет успешно собрал средства, для того чтобы выйти на площадку Kickstarter. Теперь же китайский производитель подготавливает к выпуску ещё более производительный девайс. По словам менеджера по маркетингу компании, имя которого не называется, команда Blackview занимается сейчас разработкой нового защищённого мобильного телефона BV9900, его базой станет однокристальная система MediaTek Helio P90. Анонс новинки, как и презентация, состоится в декабре.

Сотрудник Blackview подтвердил, что BV9900 получит флагманские характеристики и конкурентоспособный набор опций. Девайс будет соответствовать максимальному уровню защиты от влаги и пыли и окажется практически «неубиваемым». Устройство также оснастят упомянутой выше тепловизионной камерой.

Кроме того, несколькими месяцами ранее на рынке появился сверхпрочный бюджетный смартфон BV5900 от Blackview, а обновленная версия модели телефона BV9600 данной компании стала ещё быстрее.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:16

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