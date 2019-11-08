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Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и маргарина

Эксперты рассказали о технологии изготовления пальмового масла, а также объяснили, почему оно такое дешевое. Кроме того, специалисты провели сравнительный анализ вреда продукта растительного происхождения и маргарина.
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и маргарина

Мифы о том, что дешевое пальмовое масло опасно для здоровья существуют еще со времен существования СССР. В основном их возникновение было обусловлено подозрительно низкой ценой на продукты, содержащие заменитель маргарина. Кроме того, причиной недоверия к пальмовому маслу стал и недостаток информации о нем, в паре с привычным «дешево – значит плохо». Так появились слухи о болезнях сердечно-сосудистой системы и онкологии, которые, как утверждалось, были спровоцированы употреблением заграничного продукта.

Однако как оказалось впоследствии, пальмовое масло стоит в 5-6 раз меньше маргарина по причине большого и стабильного урожая пальм, а также из-за дешевой рабочей силы. Далее, даже учитывая этап отбеливания и дезодорирования, которые проходит продукт перед тем, как стать пригодным для пищевой промышленности, его цена хоть и возрастает, но несущественно. Для приготовления пищи используется только масло, соответствующее ГОСТу, а оно, по словам экспертов, совершенно безвредно.

Больше того, вредные трансжиры, наличие которых приписывается пальмовому маслу, в нем не содержатся. Они присутствуют только в продуктах животного происхождения, поэтому маргарин в этом плане куда вреднее растительного аналога. Кроме того, мнение о том, что «пальма» не усваивается организмом, также ошибочно: поджелудочная выделяет достаточно необходимых ферментов, чтобы переварить ее. В случае же, если съесть слишком много продукта, содержащего пальмовое масло, оно покинет желудок естественным путем, поэтому ни о какой интоксикации речи не идет.

Единственный реальный вред пальмового масла – это то, что оно не способствует усвояемости витаминов A и D. Поэтому в случае, если организм испытывает нехватку подобных веществ, растительный аналог стоит заменить животным и включить в рацион маргарин.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:31

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