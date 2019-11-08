Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына налысо
У сына звездной пары проекта "Дом-2" Дарьи и Сергея Пынзарь новая прическа. По словам отца мальчика, когда Давида брили налысо, то он переживал один из самых сложных часов в своей жизни.
Дарье и Сергею Пынзарь довольно часто задают вопрос, почему своим детям они делают настолько простые прически. В новом видео пара, наконец раскрыла все карты и рассказала, почему бреет своих детей налысо.
Оказалось, что Давид не может долгое время сидеть на одном месте и поэтому, чтобы сделать ему стрижку, кресло в салоне красоты занимает глава семейства, чтобы держать ребенка. После похода в парикмахерскую Сергей Пынзарь признался, что в очередной раз с трудом пережил этот час.
Дарья рассказала, что ее супруг для нее герой, так как она не может в такой ситуации совладать с собственным ребенком. Девушка подчеркнула, что стрижка это истинное испытание для их семьи, именно поэтому они и не делают модных причесок детям.
Дарье и Сергею Пынзарь довольно часто задают вопрос, почему своим детям они делают настолько простые прически. В новом видео пара, наконец раскрыла все карты и рассказала, почему бреет своих детей налысо.
Оказалось, что Давид не может долгое время сидеть на одном месте и поэтому, чтобы сделать ему стрижку, кресло в салоне красоты занимает глава семейства, чтобы держать ребенка. После похода в парикмахерскую Сергей Пынзарь признался, что в очередной раз с трудом пережил этот час.
Дарья рассказала, что ее супруг для нее герой, так как она не может в такой ситуации совладать с собственным ребенком. Девушка подчеркнула, что стрижка это истинное испытание для их семьи, именно поэтому они и не делают модных причесок детям.