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Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына налысо

У сына звездной пары проекта "Дом-2" Дарьи и Сергея Пынзарь новая прическа. По словам отца мальчика, когда Давида брили налысо, то он переживал один из самых сложных часов в своей жизни.

Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына налысо

Дарье и Сергею Пынзарь довольно часто задают вопрос, почему своим детям они делают настолько простые прически. В новом видео пара, наконец раскрыла все карты и рассказала, почему бреет своих детей налысо.

Оказалось, что Давид не может долгое время сидеть на одном месте и поэтому, чтобы сделать ему стрижку, кресло в салоне красоты занимает глава семейства, чтобы держать ребенка. После похода в парикмахерскую Сергей Пынзарь признался, что в очередной раз с трудом пережил этот час.


Дарья рассказала, что ее супруг для нее герой, так как она не может в такой ситуации совладать с собственным ребенком. Девушка подчеркнула, что стрижка это истинное испытание для их семьи, именно поэтому они и не делают модных причесок детям.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:55

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