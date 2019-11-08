Принц Уильям не считает себя идеальным отцом





В беседе с журналистами принц Уильям поднял в том числе и тему своей семьи: супруги Кейт Миддлтон, сыновей Джорджа и Луи и дочери Шарлоте. При этом, как откровенно признался внук британской королевы, он не очень доволен собой, как отцом, поскольку проводит мало времени со своими детьми. Причина этого, по словам наследного принца, кроется в отсутствии в его графике достаточного количества свободного времени. Член королевского семейства также добавил, что считает своих детей своим главным жизненным приоритетом, а потому вынужден от многого отказываться, лишь бы только уличить момент и провести время с семьей. Но даже при этом времени катастрофически не хватает.«Я очень люблю проводить время с детьми. Правда, выкроить его для этого бывает очень трудно. Но как только выдается свободная минутка, я тут же спешу к детям», - приводит его слова издание Daily Mail.