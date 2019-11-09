Сергея Глушко назвали «извергом» из-за слёз Наташи Королёвой во время спортивной тренировки

«Я свою энергию направляю на творчество, а не на «железо». После интенсивных тренировок я не получаю заряда бодрости, но, наоборот, затем отлёживаюсь по полдня», – призналась Наташа Королёва в рамках шоу «Пятница с Региной».





Однако Наташа Королёва не считает, будто бы возлюбленного назвали «извергом» незаслуженно. Эстрадная звезда в шутку отметила, что тогда муж попытался «переехать её катком», но незнакомые люди, находившиеся в спортзале, «спасли» её от этой участи. Одна из женщин даже подошла к Сергею Глушко и потребовала, чтобы он «прекратил её трогать». На том совместная тренировка супругов окончилась, и теперь они занимаются спортом отдельно друг от друга.В свои 49 лет Сергей Глушко не только активно «потеет» в спортивных залах, но и оборудовал таковые и дома, и на даче, а также он регулярно посещает фитнес-клубы. Но Наташа Королёва не разделяет энтузиазм избранника, и он уже смирился с этим.