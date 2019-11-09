Сергея Глушко назвали «извергом» из-за слёз Наташи Королёвой во время спортивной тренировки
Артист и бодибилдер Сергей Глушко в рамках YouTube-шоу Регины Тодоренко поделился забавным эпизодом из жизни, произошедшим в США, когда посетители спортивного зала назвали его «извергом» из-за слёз его звёздной жены Наташи Королёвой. Во время одной из тренировок супруг певицы заставлял её поднимать штангу, которая оказалась ей не под силу.
Однако Наташа Королёва не считает, будто бы возлюбленного назвали «извергом» незаслуженно. Эстрадная звезда в шутку отметила, что тогда муж попытался «переехать её катком», но незнакомые люди, находившиеся в спортзале, «спасли» её от этой участи. Одна из женщин даже подошла к Сергею Глушко и потребовала, чтобы он «прекратил её трогать». На том совместная тренировка супругов окончилась, и теперь они занимаются спортом отдельно друг от друга.
В свои 49 лет Сергей Глушко не только активно «потеет» в спортивных залах, но и оборудовал таковые и дома, и на даче, а также он регулярно посещает фитнес-клубы. Но Наташа Королёва не разделяет энтузиазм избранника, и он уже смирился с этим.
Однако Наташа Королёва не считает, будто бы возлюбленного назвали «извергом» незаслуженно. Эстрадная звезда в шутку отметила, что тогда муж попытался «переехать её катком», но незнакомые люди, находившиеся в спортзале, «спасли» её от этой участи. Одна из женщин даже подошла к Сергею Глушко и потребовала, чтобы он «прекратил её трогать». На том совместная тренировка супругов окончилась, и теперь они занимаются спортом отдельно друг от друга.
В свои 49 лет Сергей Глушко не только активно «потеет» в спортивных залах, но и оборудовал таковые и дома, и на даче, а также он регулярно посещает фитнес-клубы. Но Наташа Королёва не разделяет энтузиазм избранника, и он уже смирился с этим.
«Я свою энергию направляю на творчество, а не на «железо». После интенсивных тренировок я не получаю заряда бодрости, но, наоборот, затем отлёживаюсь по полдня», – призналась Наташа Королёва в рамках шоу «Пятница с Региной».