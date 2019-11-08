Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг сердца





По мнению ученых, практически любые физические упражнения оказывают благотворное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы, однако немногие знают, что спорт также может помочь устранить жир вокруг сердца. Чтобы понять, как устроен жизненно важный орган и каким образом можно сделать его здоровее, необходимо осознавать разницу между эпикардом и перикардом. Первый вид жировой ткани окружает сердечную мышцу и коронарные артерии, а второй – находится вне ее пределов. При этом перикард только кажется менее важным, а на самом же деле исполняет одну из наиболее важных функций, защищая сердце от ряда серьезных заболеваний.Датские ученые решили определить, если ли возможность регулировать влияние физических упражнений на состояние жировой ткани вокруг сердца, используя разные виды тренировок. Для этого специалисты провели трехмесячный эксперимент, в течение которого наблюдали за прогрессом в состоянии здоровья 50 добровольцев, страдающих ожирением. При этом испытуемых разделили на три группы, две из которых имели свои графики занятий спортом и упражнения, а третья была контрольной – ее члены не имели какой-либо нормы физической нагрузки. В итоге, после истечения срока эксперимента, эксперты обнаружили, что бег, плаванье и фитнес, которые практиковали участники «команды №1» уменьшило жировую часть ткани эпикарда на 32%, в то время как «команда №2» потеряла 32% веса перикарда, занимаясь силовыми тренировками.Учитывая полученные результаты, ученые пришли к выводу, что наиболее эффективными тренировками для устранения жира вокруг сердца являются комплексные. Именно правильное сочетание кардио и силовых нагрузок поможет не только снизить количество жировых отложений на органе, но и улучшить состояние здоровья в целом.