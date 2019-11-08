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Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с сантехником

Ведущая Ольга Бузова призналась, что для нее совсем не важно, чем занимается человек, поэтому она смогла бы встречаться и с сантехником.

Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с сантехником

В своем интервью Ольга Бузова рассказала, что скорее всего спортсмены это ее крест. Так, как среди участников проекта "План Б" есть хоккеист и баскетболист, но звезда тут же подчеркнула, что не имеет значения, чем занимается человек, главное наличие чувств по отношению к нему.

Также Бузова отметила, что ранее всегда хотела, чтобы ее избранник был старше, но сейчас все реже задумывается на эту тему.
Ольга не выбирает любимого человека по роду деятельности. Поэтому неважно, чем будет заниматься мужчина, но в любом случае он должен быть самодостаточен. То есть, у него должна быть возможность взять на себя ответственность во всех смыслах. Так, ведущая "Дом-2" рассказала, что могла бы встречаться и с сантехником, если бы были чувства, но тогда вопрос с работой пришлось бы все-таки решить.


Помимо этого, Ольга сказала и о том, что "План Б" был создан не ради пиара, а ей действительно очень хочется встретить свою любовь. Но сможет ли она скрывать свои отношения, когда найдет любимого, не знает, ведь когда счастлив, то хочется об этом всем рассказать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27

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