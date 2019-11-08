Медики рассказали, как снизить влияние погоды на сердце





Сообщается, что на смену погодных условий может резко реагировать не только организм пожилых людей, но и тех, кто страдает различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, костей или суставов. Наиболее часто люди с такими недугами жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, чувство тошноты, внезапные кровотечения из носа. Чаще всего причинами таких изменений в организме становятся резкие перепады давления. Врачи советуют при смене погоды стараться избегать стрессовых ситуаций и переутомления, контролировать пульс и давление, а также обязательно держать под рукой лекарства, назначенные ранее медиками. В то же время очень важно отмечать симптомы, способные стать свидетельством более серьезных заболеваний.К примеру, утверждают специалисты, давящая жгучая боль в груди, которая отражается в левой руке или лопатке, а также кризовое течение гипертензии должны стать знаком к немедленному обращению за медицинской помощью.