Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся лучше

«Никакой особенной генетической предрасположенности к изучению точных наук у мальчиков изначально не имеется. Однако же проявление таких различий возможно у выдающихся школьников, которые обладают талантами. Например, когда мы проанализировали коэффициент отличников, демонстрировавших самые высокие результаты в математике, то выяснили, что число мальчиков в три раза превосходило количество девочек», – отметили исследователи.





Мнение о том, что мальчикам данная точная наука даётся лучше, базируется на процентном соотношении гендерного фактора среди известных математиков: мужчин среди них значительно больше, чем женщин. Возможно, это связано с социальным положением представительниц прекрасного пола в прошлом, но точно не с мыслительными способностями. Данный вывод подтверждают результаты исследования с задействованием 104 детей 3–10-летнего возраста: учёные обнаружили идентичные рисунки активности мозга как у мальчиков, так и у девочек во время решения ими определённых базовых математических задач.