Звезда "Дом-2" Яна Захарова призналась в интимной связи с бывшим





В интервью для издания "Дом-2" Яна Захарова рассказала о том, что если ее молодой человек уходил на работу, то она очень по нему скучала и в итоге занималась с ним виртуальным сексом, а также отсылала ему интимные фотографии.Яна призналась, что ей каждый раз хотелось, чтобы ее мужчина как можно быстрее пришел домой и у них все получилось. По словам Захаровой, у нее было достаточно много сексуальных костюмов, которые она надевала для своего избранника.Напомним, что Яна Захарова стала известной благодаря своему участию в телевизионном реалити-шоу "Дом-2". В проект она пришла в августе этого года, чтобы доказать, что достойна того, чтобы быть вместе с Сергеем Захарьяшем.