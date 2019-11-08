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Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может подставить»

Александр Серов заявил, что не доверяет ведущему ток-шоу «Прямой эфир». Певец считает, что Андрей Малахов в любой момент может подставить, поэтому ведет себя с ним очень осторожно..

Имя популярного телеведущего Андрея Малахова в последнее время слишком часто встречается в публикациях СМИ. Журналист то и дело ввязывается в скандалы, публикуя заведомо ложные сведения о звездах на страницах своего интернет-издания, либо озвучивая неподтвержденную и провокационную информацию о них в эфире своего ток-шоу. Из-за своеобразного способа популяризировать свои передачи шоумен уже успел поссориться с большим количеством представителей отечественной эстрады, а с некоторыми из артистов дело дошло даже до суда.

После того, как не так давно Андрей Малахов досадил Алле Пугачевой, и та публично высказала свое мнение о ведущем не особенно подбирая слова, журналист успел настроить против себя еще много звезд. Выход на экраны выпуска ток-шоу «Прямой эфир», в котором ведущий приписал предоставление эскорт-услуг Наталье Рудовой и Ольге Серябкиной, сделало его врагом №1 не только для самих артисток, но и для многих других представителей шоу-бизнеса, уже когда-то имевших дело с главным редактором журнала «StarHit».

Так, свое мнение об Андрее Малахова решил высказать и Александр Серов, который ранее участвовал в программах журналиста. Певец заявил, что телеведущий «подводил его несколько раз», поэтому артист не собирается поддерживать знаменитость в сложившейся ситуации. Серов до сих пор не может простить шоумену «ушат грязи», который тот вылил на артиста в эфирах своего телепроекта, пригласив в студию Дарью Друзьяк, считая телезвезду сложным для понимания человеком. И кроме того, музыкант уверен: «Малахов в любой момент может подставить» и от него лучше держаться подальше.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:15

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