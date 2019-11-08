Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого года
ВКС России получат в свое распоряжение первый серийный образец новейшего истребителя Су-57 уже до конца текущего года. Об этом прессе рассказал заместитель главы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко во время визита на авиазавод в Комсомольск-на-Амуре.
В соответствии с действующим контрактом, в ряды ВКС России к 2028 году должны поступить 76 новых самолетов этой серии, подчеркнул заместитель главы Минобороны, добавив, что первый истребитель уже практически готов к отправке на военную службу. Поделился чиновник и планами на будущие поставки Су-57. «В 2020 году мы ожидаем поступления на службу еще одного такого самолета, после чего начнется заметное наращивание объемов производства», - отметил он.
Стоит напомнить, Су-57, который разрабатывался под проектным именем ПАК ФА, стал первым российским истребителем пятого поколения. Эта боевая машина впервые поднялась в воздух еще в 2010 году. Ее главными преимуществами называют рекордную маневренность и возможность выполнения полетов на сверхзвуковой скорости. Наконец, на борту истребителя установлены передовое оборудование, которое обеспечит превосходство над зарубежными аналогами в различных условиях.
В соответствии с действующим контрактом, в ряды ВКС России к 2028 году должны поступить 76 новых самолетов этой серии, подчеркнул заместитель главы Минобороны, добавив, что первый истребитель уже практически готов к отправке на военную службу. Поделился чиновник и планами на будущие поставки Су-57. «В 2020 году мы ожидаем поступления на службу еще одного такого самолета, после чего начнется заметное наращивание объемов производства», - отметил он.
Стоит напомнить, Су-57, который разрабатывался под проектным именем ПАК ФА, стал первым российским истребителем пятого поколения. Эта боевая машина впервые поднялась в воздух еще в 2010 году. Ее главными преимуществами называют рекордную маневренность и возможность выполнения полетов на сверхзвуковой скорости. Наконец, на борту истребителя установлены передовое оборудование, которое обеспечит превосходство над зарубежными аналогами в различных условиях.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:08