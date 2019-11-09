Омские пожарные танки после доработки отправились служить в войска





Крупная партия новых СПМ (специализированных пожарных машин) после 2-летней проверки и некоторых доработок уже направилась нести службу в вооруженных силах. При этом, как сообщают представители предприятия, поставки новой успешной разработки омского завода будут продолжены в будущем. Первая СПМ нового типа была разработана омскими инженерами еще семь лет назад. Уникальность этой техники заключается в том, что она создана на основе узлов и агрегатов от танков Т-80 и Т-72. Машины получили бронированную кабину, что вместе с довольно надежной системой жизнеобеспечения делает их экипажи практически неуязвимыми.Из основных технических характеристик пожарных танков отмечается высокая вместимость резервуара для воды или других огнегасящих средств, которая составляет 25 кубометров, а также большую дальность подачи состава при тушении – до 100 метров.