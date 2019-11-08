Звезда "Дом-2" Кристина Дерябина подает в суд на владельцев ночного клуба, которые виновны в ее клинической смерти
Звезда проекта "Дом-2" Кристина Дерябина напомнила о том, что в одном из ночных клубов Сочи ее ударило током. Теперь на владельцев заведения она подает в суд. На видео, которое распространили в социальных сетях отчетливо видно, как девушка держится за торшер, но не шевелится.
То, что происходило в клубе на видео снимали подруги Кристины. Они были до последнего уверены, что Дерябина просто притворяется. Однако именно в этот момент звезда телестройки ощутила, как по ее телу прошел ток. В итоге девушку госпитализировали. Как выяснилось? у нее лопнули капилляры, а также сильно отекло тело. Как утверждает Дерябина, она не дышала на протяжении трех минут.
Руководители клуба отказались признавать свою вину. А Кристина Дерябина решила призвать их к ответственности и подала в суд. Она отметила, что? по словам врачей? еле осталась в живых.
Однако далеко не все пользователи сети поверили в то, что девушку правда ударило током, большинство уверены, что Кристина выпила много алкоголя, а когда током бьет, то все выглядит немного иначе.
То, что происходило в клубе на видео снимали подруги Кристины. Они были до последнего уверены, что Дерябина просто притворяется. Однако именно в этот момент звезда телестройки ощутила, как по ее телу прошел ток. В итоге девушку госпитализировали. Как выяснилось? у нее лопнули капилляры, а также сильно отекло тело. Как утверждает Дерябина, она не дышала на протяжении трех минут.
Руководители клуба отказались признавать свою вину. А Кристина Дерябина решила призвать их к ответственности и подала в суд. Она отметила, что? по словам врачей? еле осталась в живых.
Однако далеко не все пользователи сети поверили в то, что девушку правда ударило током, большинство уверены, что Кристина выпила много алкоголя, а когда током бьет, то все выглядит немного иначе.