В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия





Данная система, как сообщают источники, была разработана на основе заказа Минпромторга Росси. «Его проектная мощность превышает 50 триллионов вычислительных операций в секунду, что позволяет называть его суперкомпьютером», - отмечается в сообщении пресс-службы госкорпорации. В «Ростехе» также отмечают, что система запущена на базе ЦНИИТОЧМАШ. «В качестве ядра комплекса выступает высокопроизводительный вычислительный кластер, который работает на базе специального ПО, позволяющего рассчитывать не только баллистические показатели пуль, но и состояние отдельных образцов оружия. Это поможет определить перспективы тех или иных новых разработок еще на стадии проектирования, то есть, до того, как изделие будет воссоздано в качестве прототипа», - отмечают представители корпорации.Также сообщается, что новый суперкомпьютер поможет специалистам в моделировании испытаний различных видов оружие в самых разнообразных условиях.