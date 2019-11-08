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В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия

Специалисты «Ростеха» ввели в эксплуатацию новейший высокопроизводительный комплекс, который предназначен для моделирования испытаний различных видов стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Новый суперкомпьютер получил название «Центр».
В России появился суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия

Данная система, как сообщают источники, была разработана на основе заказа Минпромторга Росси. «Его проектная мощность превышает 50 триллионов вычислительных операций в секунду, что позволяет называть его суперкомпьютером», - отмечается в сообщении пресс-службы госкорпорации. В «Ростехе» также отмечают, что система запущена на базе ЦНИИТОЧМАШ. «В качестве ядра комплекса выступает высокопроизводительный вычислительный кластер, который работает на базе специального ПО, позволяющего рассчитывать не только баллистические показатели пуль, но и состояние отдельных образцов оружия. Это поможет определить перспективы тех или иных новых разработок еще на стадии проектирования, то есть, до того, как изделие будет воссоздано в качестве прототипа», - отмечают представители корпорации.

Также сообщается, что новый суперкомпьютер поможет специалистам в моделировании испытаний различных видов оружие в самых разнообразных условиях.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:53

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