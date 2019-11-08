Audi A6 и A7 в России представят с новыми двигателями





Самая дешевая версия Audi A6 на рынке США располагает мотором на 340 лошадиных сил стандарта V6 3.0 TFSI. В России их заменят на менее мощные силовые агрегаты на 2 литра. Представители компании заявили, что решение изменить техническое оснащение обусловлено особенностями дорожного покрытия в РФ и потребностями местных клиентов.На Audi A6 и A7 в России будут устанавливать автоматическую трансмиссию типа S tronic на 7 ступеней. Еще одной важной особенностью локальной версии станет полноприводная ось quattro ultra. По предварительным данным, автомобили появятся в продаже не ранее первого квартала следующего года.Сведения о стоимости российских версий A6 и A7 пока отсутствуют. В Европе модель шестого поколения в базовой вариации можно купить за 33 тысячи евро.