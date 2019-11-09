Электрический кроссовер Ford Mustang замечен во время дорожных тестов
Фотошпионам удалось сделать несколько снимков серийной версии электрического кроссовера Ford Mustang, который в эти дни проходит заключительные дорожные тесты. Разумеется, подробно рассмотреть внешность новинки не удается из-за ее обильного покрытия камуфляжной пленкой, однако в общих чертах стиль грядущего дебютанта понятен.
Ранее в Сети уже публиковались изображения концептов и прототипов электрической версии этого автомобиля, но в этот раз речь идет о первом настоящем Ford Mustang EV. Официальная презентация автомобиля намечена на 17 ноября в рамках автосалоне в Лос-Анджелесе, а пока она проходит заключительный этап дорожных тестов под присмотром специалистов концерна, во время которых фотошпионам и удалось сделать несколько живых снимков. Судя по этим фотографиям, автомобиль получил традиционный для Ford Mustang стиль – тонкие фары, массивная агрессивная радиаторная решетка, - все говорит о родстве со знаменитой модельной линейкой.
Некоторую схожесть с легендарным спортивным купе имеет и линия крыши электрического кроссовера, однако в ней все же есть несколько заметных отличий. Примечательно, что эта модель станет для Ford своего рода первенцем, поскольку для ее выпуска компании придется организовать первое в своей истории производство электрического автомобиля с нуля.
Ранее в Сети уже публиковались изображения концептов и прототипов электрической версии этого автомобиля, но в этот раз речь идет о первом настоящем Ford Mustang EV. Официальная презентация автомобиля намечена на 17 ноября в рамках автосалоне в Лос-Анджелесе, а пока она проходит заключительный этап дорожных тестов под присмотром специалистов концерна, во время которых фотошпионам и удалось сделать несколько живых снимков. Судя по этим фотографиям, автомобиль получил традиционный для Ford Mustang стиль – тонкие фары, массивная агрессивная радиаторная решетка, - все говорит о родстве со знаменитой модельной линейкой.
Некоторую схожесть с легендарным спортивным купе имеет и линия крыши электрического кроссовера, однако в ней все же есть несколько заметных отличий. Примечательно, что эта модель станет для Ford своего рода первенцем, поскольку для ее выпуска компании придется организовать первое в своей истории производство электрического автомобиля с нуля.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:07