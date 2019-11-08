Изготовитель мобильных аксессуаров Spigen рассекретил дизайн Pocophone F2





Xiaomi Pocophone F1, являвшийся самым дешевым флагманом 2018 года, хоть и не стал фаворитом поклонников бренда, так как имел ряд недочетов, но все же сумел заинтересовать многих. Именно поэтому уже некоторое время Сеть полнилась слухами о работе китайской компании над следующей моделью линейки. Однако подобная информация не была подтверждена даже инсайдерами, поэтому никто всерьез не рассчитывал увидеть версию F2.Все изменилось в одночасье, когда изготовитель мобильных аксессуаров Spigen опубликовал на своем официальном сайте изображение нового продукта. Оказалось, что чехол, получивший название Rugged Armor, разработан специально для Pocophone F2, что однозначно подтверждает существование нового девайса Xiaomi. Судя по размещенному в Сети изображению «убийцы флагманов», он мало чем будет отличаться от Redmi K20.В смартфоне предполагается наличие такой же выдвижной «фронталки» и тройной основной камеры. Разъем для наушников расположен на верхней панели рядом с всплывающим «объективом», USB-C и динамик – на нижней. Ожидается, что цена новинки не будет превышать $300, а все нюансы, вроде отсутствия модуля NFC и наличия проблем с экраном, которые были в первом смартфоне серии, а Pocophone F2 будут учтены.