Peugeot представила полностью электрический фургон e-Expert
Французская компания Peugeot выпустила полностью электрическую модификацию своего фургона Expert. Новый электрический вэн получил название e-Expert и фактически является полным аналогом своего «традиционного» сородича.
Сообщается, что покупателям новинка будет доступна в двух версиях – с аккумулятором емкостью 50 кВт/ч и запасом хода до 200 километров, а также с аккумулятором емкостью 75 кВт/ч и запасом хода около 300 километров. Новые электрофургоны Peugeot e-Expert должны поступить в продажу уже во второй половине следующего года. В руководстве компании рассчитывают, что выпуск новой версии модели с полностью электрической силовой установкой позволит марке укрепить свои позиции на автомобильном рынке в сегменте коммерческого транспорта.
Примечательно, что с момента выхода базовой фургона с ДВС, компания успела реализовать 170 тысяч его экземпляров в разных странах. Более того, весной нынешнего года производитель также выпустил три новые модификации этой модели, которые полностью отвечают требованиям современного экологического стандарта Euro 6d-Temp.
Сообщается, что покупателям новинка будет доступна в двух версиях – с аккумулятором емкостью 50 кВт/ч и запасом хода до 200 километров, а также с аккумулятором емкостью 75 кВт/ч и запасом хода около 300 километров. Новые электрофургоны Peugeot e-Expert должны поступить в продажу уже во второй половине следующего года. В руководстве компании рассчитывают, что выпуск новой версии модели с полностью электрической силовой установкой позволит марке укрепить свои позиции на автомобильном рынке в сегменте коммерческого транспорта.
Примечательно, что с момента выхода базовой фургона с ДВС, компания успела реализовать 170 тысяч его экземпляров в разных странах. Более того, весной нынешнего года производитель также выпустил три новые модификации этой модели, которые полностью отвечают требованиям современного экологического стандарта Euro 6d-Temp.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:41