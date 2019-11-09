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Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам комплименты

Психолог Анна Литвинчук раскрыла секреты правильных комплиментов, адресованных женщиной мужчине. Также специалист рассказала, в каких приятных и ободряющих словах нуждается сильный пол.
Психолог Анна Литвинчук рассказала, как правильно делать мужчинам комплименты

По словам психолога, женщине не стоит думать, будто бы делая комплимент мужчине, она тем самым унижает саму себя в его глазах. Напротив, вовремя сказанное доброе слово не только будет способствовать развитию отношений, но порой даже может уберечь их от окончательного краха. Что касается непосредственно комплиментов, Анна Литвинчук разделила их на три категории. Первая – это признание того, что женщине важны прикосновения мужчины, и сюда относятся фразы наподобие «Ты очень сильный», «С тобой я себя чувствую в безопасности», «У тебя невероятно крепкие мышцы». Ко второй категории специалист отнесла положительные отзывы об окружении партнёра, а именно: «Ты и твои друзья (родные) на удивление близки» и тому подобное.

«Также нелишним будет делать комплименты способностям мужчины. Фразы типа «Мне нравится, что ты очень уверенный в себе», «Мне импонирует то, что ты чётко знаешь, чего хочешь, и достигаешь поставленных целей» делают человека ещё более уверенным и способствуют покорению им новых вершин», – отметила Анна Литвинчук в беседе с журналистами издания Planet Today.

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:13

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