Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические боли
Британские ученые обнаружили, что очки виртуальной реальности могут оказаться полезными при борьбе с повышенной чувствительностью к боли. Для этого пациентов следует погружать в VR, демонстрируя им визуальные сцены с холодными водами океана, льдами и айсбергами.
Специалисты провели исследование, в рамках которого воспользовались адаптированными под виртуальную реальность видеороликами, благодаря которым сумели снизить восприятие боли у людей вместе с уровнем их чувствительности к различным раздражителям. Ученые полагают, что полученные в ходе этого исследования данные свидетельствуют о большом потенциале использования VR-технологии для оказания помощи пациентам, страдающим хроническими болями. При этом специалисты уверены, что дело не только в отвлекающем эффекте, но еще и в способности виртуальной реальности запускать встроенные в сознание человека системы противодействия боли, которые и снижают чувствительность человека к разного рода источникам, а также заметно уменьшают продолжительность болезненных ощущений.
Примечательно, что ранее исследователи уже испытывали VR-технологии в стоматологии в качестве отвлекающего пациентов от боли фактора. Однако новое исследование показывает, что виртуальная реальность может успешно применяться и в качестве средства для моделирования механизмов, противодействующих болезненным ощущениям у пациентов с хроническими болями, вызванными теми или иными причинами.
Специалисты провели исследование, в рамках которого воспользовались адаптированными под виртуальную реальность видеороликами, благодаря которым сумели снизить восприятие боли у людей вместе с уровнем их чувствительности к различным раздражителям. Ученые полагают, что полученные в ходе этого исследования данные свидетельствуют о большом потенциале использования VR-технологии для оказания помощи пациентам, страдающим хроническими болями. При этом специалисты уверены, что дело не только в отвлекающем эффекте, но еще и в способности виртуальной реальности запускать встроенные в сознание человека системы противодействия боли, которые и снижают чувствительность человека к разного рода источникам, а также заметно уменьшают продолжительность болезненных ощущений.
Примечательно, что ранее исследователи уже испытывали VR-технологии в стоматологии в качестве отвлекающего пациентов от боли фактора. Однако новое исследование показывает, что виртуальная реальность может успешно применяться и в качестве средства для моделирования механизмов, противодействующих болезненным ощущениям у пациентов с хроническими болями, вызванными теми или иными причинами.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:05