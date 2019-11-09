АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Мексике нашли большое захоронение скелетов…
EUR 70.42 USD 63.73
Курс валют на 09.11.2019

Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические боли

Британские ученые обнаружили, что очки виртуальной реальности могут оказаться полезными при борьбе с повышенной чувствительностью к боли. Для этого пациентов следует погружать в VR, демонстрируя им визуальные сцены с холодными водами океана, льдами и айсбергами.
Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические боли

Специалисты провели исследование, в рамках которого воспользовались адаптированными под виртуальную реальность видеороликами, благодаря которым сумели снизить восприятие боли у людей вместе с уровнем их чувствительности к различным раздражителям. Ученые полагают, что полученные в ходе этого исследования данные свидетельствуют о большом потенциале использования VR-технологии для оказания помощи пациентам, страдающим хроническими болями. При этом специалисты уверены, что дело не только в отвлекающем эффекте, но еще и в способности виртуальной реальности запускать встроенные в сознание человека системы противодействия боли, которые и снижают чувствительность человека к разного рода источникам, а также заметно уменьшают продолжительность болезненных ощущений.

Примечательно, что ранее исследователи уже испытывали VR-технологии в стоматологии в качестве отвлекающего пациентов от боли фактора. Однако новое исследование показывает, что виртуальная реальность может успешно применяться и в качестве средства для моделирования механизмов, противодействующих болезненным ощущениям у пациентов с хроническими болями, вызванными теми или иными причинами.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное…
Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические…
Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне…
Эксперты рассказали, чем отличаются автомобили с передним и задним…
Большой 7-местный внедорожник Chevrolet Blazer представлен…
Новорожденному сыну актрисы Яны Гладких провели операцию на…
Учёный Вадим Тарасов рассказал, опасны ли для здоровья дешёвые аналоги…
Алена Кравец посвятила песню Анастасии…
MediaTek подготовила платформу для телевизоров…
Бывшая солистка SEREBRO Ирина Титова после увольнения рассказала о «грубости» Ольги Серябкиной и «несправедливости» Максима…
Эксперты рассказали, как высыпаться…
«Вы лучше, чем Самара»: Дима Билан снова оконфузился на…
В России завершают ввод в строй новейшей системы ПВО…
После фотосессии в платке звезда "Дом-2" Евгения Феофилактова успокоила подписчиков снимками в…
Метеорологи оценили возможные последствия аномально теплой…
Сергей Светлаков и Иван Ургант стали ведущими «Золотого…
Опрос: Каждый шестой россиянин не видит…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева доказывает, что команда Анджелины Джоли скопировала ее летнюю…
Психологи рассказали, как распознать Джокера в реальной…
«Муж пьёт, а потом меня бьёт»: Стали известны интимные признания Ольги…
Ракеты китайского ЗРК успешно испытали во время учений в…
Звезда "Дом-2" Сергей Захарьяш объявил пару с копией Лилии…
Искусственный интеллект способен предсказать, когда и где ударит…
Хореограф, продавец, модель: Где и кем работала Анастасия Костенко с 15…
Экс-возлюбленный Лолиты Милявской Дмитрий Иванов: «Мы перестали понимать друг…
В домашней пыли нашли высокотоксичные…
Елена Яковлева показала фотографию сына Дениса Шальных без шрамов и татуировок на…
Эксперты провели сравнительный анализ вреда пальмового масли и…
Михаил Шуфутинский впервые появился на публике с молодой возлюбленной Светланой…
Blackview разрабатывает флагманский «неубиваемый» смартфон BV9900 с Helio P90 и…
Звезда "Дом-2" Рома Макеев готовит грандиозный сюрприз для…
Ученые рассказали о наиболее эффективных тренировках для устранения жира вокруг…
Экс-участники "Дом-2" Дарья и Сергей Пынзарь обрили сына…
Принц Уильям не считает себя идеальным…
Анна Седокова решила увеличить…
Медики рассказали, как снизить влияние погоды на…
Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что могла бы встречаться с…
Учёные опровергли заблуждение о том, что мальчикам математика даётся…
Александр Серов: «Андрей Малахов в любой момент может…
Первый серийный истребитель Су-57 поступит в распоряжение ВКС РФ до конца этого…
Просмотреть все новости