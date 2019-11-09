Ученые: Погружение в VR с демонстрацией арктических видов облегчает хронические боли





Специалисты провели исследование, в рамках которого воспользовались адаптированными под виртуальную реальность видеороликами, благодаря которым сумели снизить восприятие боли у людей вместе с уровнем их чувствительности к различным раздражителям. Ученые полагают, что полученные в ходе этого исследования данные свидетельствуют о большом потенциале использования VR-технологии для оказания помощи пациентам, страдающим хроническими болями. При этом специалисты уверены, что дело не только в отвлекающем эффекте, но еще и в способности виртуальной реальности запускать встроенные в сознание человека системы противодействия боли, которые и снижают чувствительность человека к разного рода источникам, а также заметно уменьшают продолжительность болезненных ощущений.Примечательно, что ранее исследователи уже испытывали VR-технологии в стоматологии в качестве отвлекающего пациентов от боли фактора. Однако новое исследование показывает, что виртуальная реальность может успешно применяться и в качестве средства для моделирования механизмов, противодействующих болезненным ощущениям у пациентов с хроническими болями, вызванными теми или иными причинами.