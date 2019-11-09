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Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное фото

Известная американская модель Эмили Ратаковский опубликовала на своей страничке Instagram пикантное пляжное фото. На этом снимке знаменитость едва прикрывает свою обнаженную грудь оригинальным аксессуаром.
Эмили Ратаковски показала полуобнаженное пляжное фото

На показанном снимке супермодель позирует топлес на лежаке у берега моря. Обнаженную грудь 28-летней модели при этом едва скрывает леопардовая панама – аксессуар, который обрел большую популярность еще в 90-х годах. Кроме всего прочего, для этого снимка Ратаковски облачилась в черный бикини из коллекции ее собственного бренда.

Стоит напомнить, что в минувшем месяце папарацци удалось сделать несколько снимков Эмили Ратаковски во время отдыха. Знаменитую модель в тот день запечатлели в Майами (Флорида, США), где она отдыхала в компании своей подруги. На опубликованных позднее различными источниками снимках, девушки купаются в бассейне, отдыхают на лежаках. К слову, и в тот день на звезде подиума заметили соблазнительный черный купальник бренда под названием Inamorata Woman, которым владеет она сама.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:06

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