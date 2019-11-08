«У меня отличная пятая точка»: Ольга Бузова рассказала о высокой самооценке

Выпуск новой программы певица Ольга Бузова анонсировала в личном аккаунте Instagram. Певица подчеркнула, что у нее очень высокая самооценка и пожаловалась на тот факт, что ее хотят как можно скорее выдать замуж. Тем более, что предыдущий брак певицы был достаточно унизительным.А совсем недавно Ольга заговорила о теме домашнего насилия. Однако рассказать о подробностях такого периода своей жизни ведущая "Дом-2" пока не готова. Ее поклонники уже предположили, что речь скорее всего идет о ее бывшем муже Дмитрии Тарасове, который достаточно сурово относится к семейным ценностям.В том, что может ударить женщину по лицу признавался и сам Тарасов, правда отмечал, что для этого она не должна быть беременна.