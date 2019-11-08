Особенности мозга мешают женщинам отказаться от вредной пищи





В то время, как мужчинам значительно проще контролировать свои пищевые привычки, женщины действительно испытывают с этим некоторые проблемы, утверждают специалисты. Ученые даже сумели выяснить, что только у дам повышенный индекс массы тела вызван увеличением метаболизма в мозге. Этот механизм, как было установлено в ходе исследований, приводит к снижению способности человека к самоконтролю, особенно, когда представительницам прекрасной половины человечества доводится столкнуться с вредной едой. При этом, механизм работает даже в том случае, если женщина совсем не голодна.В связи с этим ученые привели еще один интересный факт, согласно которому, ожирением, вне зависимости от возраста, расы и прочих признаков, чаще страдают именно женщины. По их словам, дамы с лишним весом действительно испытывают значительные трудности с самоконтролем и воздержанием от употребления вредных блюд. Эти выводы исследователи в будущем планируют подтвердить в рамках более масштабного исследования, к которому привлекут больше молодых женщин, страдающих избыточным весом.