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Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне переборчивая»

Российская радио- и телеведущая, актриса и певица Анфиса Чехова ответила на вопрос Instagram-подписчицы о причине своего одиночества. Звезда экранов оформила развод с актёром Гурамом Баблишвили 2,5 года назад, и с тех пор её ни разу не заметили в обществе потенциального ухажёра.
Анфиса Чехова о причине своего одиночества: «Я крайне переборчивая»

Анфиса Чехова много путешествует и часто публикует в соцестях откровенные фотографии, но на них она запечатлена «в гордом одиночестве». В свежем Instagram-посте телеведущая поделилась с фолловерами тремя снимками, сделанными на пляже города Аджман в Объединённых Арабских Эмиратах, где сейчас отдыхает 41-летняя селебрити. В комментарии к кадрам знаменитость выразила сомнение, что кто-то из мужчин всё ещё тратит деньги на приобретение глянцевых журналов с откровенным контентом, ведь намного проще сегодня войти в Instagram и бесплатно просмотреть странички звёзд.

Через несколько часов после публикации фотографий с пляжа они были оценены лайками почти 30 тысячами фолловеров Анфисы Чеховой. Одна из Instagram-подписчиц поинтересовалась у своего кумира, почему та при настолько шикарных внешних данных продолжает оставаться одна. На это телеведущая ответила, что она «крайне переборчива» в вопросах выбора мужчин.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться летом 2009 года. Через три года у них родился сын, которого назвали Соломоном. В июне 2015 года пара оформила брак, однако уже весной 2017 года развелась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:04

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