Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок





Давно известно, что тихоходки способны выдержать любые условия, начиная от критических температур и вакуума, заканчивая радиацией. Не исключено, что в их ДНК содержится недостающее звено, которое поможет человеку пережить пока губительные для него условия длительных космических перелетов. Ученые уверены, что ДНК тихоходки можно будет впоследствии модифицировать и внедрить в организм человека, обеспечив ему защиту от длительного воздействия радиации при нахождении в космическом пространстве. Более того, специалисты уже выявили в ДНК этих крохотных беспозвоночных белок, который и обеспечивает им высокий уровень защиты от радиационного излучения. В будущем планируется протестировать его сочетание с клетками ДНК человека.Тихоходки, отмечают исследователи, способны выжить в условиях, в которых любой другой организм просто погибнет. Не исключено, что в будущем ГМО-клетки с их ДНК помогут человеку беспрепятственно добраться до Марса и колонизировать Красную планету. Ведь на данный момент такое путешествие представляет для человека большую опасность из-за радиации, мощность которой в 700 раз больше, чем на поверхности Земли.