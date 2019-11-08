Компания Honda огласила дату старта продаж кроссовера Breeze





Среднеразмерный кроссовер Honda Breeze по своим техническим характеристикам хоть и является полным аналогом модели CR-V, однако в плане дизайнерских интерьерных и экстерьерных решений значительно превосходит своего предшественника. Новый автомобиль повышенной проходимости от японского бренда получил более футуристическую конструкцию бампера и капота, «осовремененную» радиаторную решетку, а также светодиодные задние фонари нестандартного оформления и инновационную головную оптику.Кроме того, Breeze у разработчиков получился немного крупнее Honda CR-V: длинна нового кроссовера на 47 миллиметров больше. Также улучшилось и технологическое оснащение транспортного средства, которое стало еще больше приспособлено к движению в большом городе. За счет «начинки», состоящей из круиз-контроля с режимом езды в пробках, функции мониторинга недоступных для обзора зон и автоматического экстренного торможения, а также круговой панорамы и удержания транспортного средства в выбраной полосе движения, перемещение по городу даже в час пик станет менее стрессовым и более комфортным.Как сообщили представители японского автоконцерна Honda, старт продаж нового кроссовера Breeze начнется уже через три недели. Это значит, что 30 ноября автомобиль можно будет приобрести в официальных центрах продаж бренда. Ориентировочная стоимость транспортного средства составит 1,6 млн. рублей.