Ведущий "Дом-2" Влад Кадони устал от постоянных ссор Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Влад Кадони отметил, что разговаривать с семейной парой уже попросту стало бесполезно, так как они полностью вышли из под контроля. Ребята никак не реагируют на просьбы ведущих и не пытаться что-то исправить. А в последнем эфире "Бородина против Бузовой" Александра и вовсе предложила Иосифу развестись.Так, Иосиф во время выпуска программы вел себя крайне вызывающе. Молодой человек не слушал совсем, что ему говорят, бесконечно жевал, а в итоге вовсе покинул студию. Черно на просьбу пойти и вернуть мужа отреагировала отказом.Известно, что в итоге пара все-таки помирилась и отправилась в долгожданный отпуск. Но вот того, что Александра Черно и Иосиф Оганесян вернутся после отдыха в проект "Дом-2", ведущие гарантии не дают, так как их выходки порядком уже всем надоели.