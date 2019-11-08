Легендарный Eleanor Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион





По некоторым данным, выставленные на продажу автомобиль был одним из многих использованных в съемках экземпляров. При этом устроители торгов подчеркивают, что их «лот» принимал участие в съемках сцены с погоней на верфи, езды по городу, а также вдоль реки. Всего для фильма было создано 11 таких специальных версий спорткара Ford Mustang 1967, а работали над ними специалисты Cinema Vehicle Services, которые решили переделать более десяти экземпляров классического автомобиля 1967 года в стиле популярного Ford GT500, установив на машины специальные колеса и оснастив их дополнительным освещением. Кузова машин выкрасили в цвет Pepper Grey Metallic.Кроме всего прочего, все автомобили были оснащены 5,8-литровыми V-образными 8-цилиндровыми двигателями, работающими в паре с 5-ступенчатой «механикой». Машины-«актеры» могут также похвастать спортивной подвеской ТСР и высокопроизводительными дисковыми тормозами бренда Wilwood, доработанной системой зажигания и настоящей системой впрыска закиси азота, обеспечивающей мгновенное повышение мощности на 100 лошадиных сил.