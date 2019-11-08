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Легендарный Eleanor Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион

В январе 2020 года в рамках аукциона Mecum организаторы торгов планируют выставить уникальный автомобильный лот. Речь идет о легендарном Eleanor Mustang, сыгравших одну из главных «ролей» в культовом фильме «Угнать за 60 секунд».
Легендарный Eleanor Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» выставлен на аукцион

По некоторым данным, выставленные на продажу автомобиль был одним из многих использованных в съемках экземпляров. При этом устроители торгов подчеркивают, что их «лот» принимал участие в съемках сцены с погоней на верфи, езды по городу, а также вдоль реки. Всего для фильма было создано 11 таких специальных версий спорткара Ford Mustang 1967, а работали над ними специалисты Cinema Vehicle Services, которые решили переделать более десяти экземпляров классического автомобиля 1967 года в стиле популярного Ford GT500, установив на машины специальные колеса и оснастив их дополнительным освещением. Кузова машин выкрасили в цвет Pepper Grey Metallic.

Кроме всего прочего, все автомобили были оснащены 5,8-литровыми V-образными 8-цилиндровыми двигателями, работающими в паре с 5-ступенчатой «механикой». Машины-«актеры» могут также похвастать спортивной подвеской ТСР и высокопроизводительными дисковыми тормозами бренда Wilwood, доработанной системой зажигания и настоящей системой впрыска закиси азота, обеспечивающей мгновенное повышение мощности на 100 лошадиных сил.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:51

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