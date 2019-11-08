Звезда "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что новый возлюбленный не разрешает ей встречаться с друзьями-мужчинами
Экс-участница телевизионного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня пожаловалась, что новый избранник ее никуда не пускает. Помимо этого, он не разрешает ей общаться с друзьями-мужчинами.
Свою личную жизнь после развода с Алексом Смерфитом, а также болезненного расставания с Пьером Андюраном Виктория Боня старается не афишировать. А в июле этого года девушка разместила фото букета и написала, что цветы ей преподнес ее любимый человек.
По словам Бони, ей постоянно приписывают романы с богатыми мужчинами, которые ей в дедушки годятся. Однако в действительности она практически замужем, но ее избранник молод и красив. Виктория не рассказывает никому, о ком именно идет речь. Девушка отметила, что с любимым человеком они вместе часто ездят отдыхать. А пожилые представители мужского пола ее не интересуют, так как она и сама хорошо зарабатывает.
В YouTube-шоу "Ходят слухи" Виктория Боня призналась, что ее новый избранник не разрешает ей общаться с друзьями мужского пола. Боня призналась, что ранее ее фотографировали с мужчиной, который является ее другом на протяжении 20 лет, с ним Вика познакомила и любимого человека, так что против этого общения он ничего не имеет.
Свою личную жизнь после развода с Алексом Смерфитом, а также болезненного расставания с Пьером Андюраном Виктория Боня старается не афишировать. А в июле этого года девушка разместила фото букета и написала, что цветы ей преподнес ее любимый человек.
По словам Бони, ей постоянно приписывают романы с богатыми мужчинами, которые ей в дедушки годятся. Однако в действительности она практически замужем, но ее избранник молод и красив. Виктория не рассказывает никому, о ком именно идет речь. Девушка отметила, что с любимым человеком они вместе часто ездят отдыхать. А пожилые представители мужского пола ее не интересуют, так как она и сама хорошо зарабатывает.
В YouTube-шоу "Ходят слухи" Виктория Боня призналась, что ее новый избранник не разрешает ей общаться с друзьями мужского пола. Боня призналась, что ранее ее фотографировали с мужчиной, который является ее другом на протяжении 20 лет, с ним Вика познакомила и любимого человека, так что против этого общения он ничего не имеет.