Звезда "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что новый возлюбленный не разрешает ей встречаться с друзьями-мужчинами





Свою личную жизнь после развода с Алексом Смерфитом, а также болезненного расставания с Пьером Андюраном Виктория Боня старается не афишировать. А в июле этого года девушка разместила фото букета и написала, что цветы ей преподнес ее любимый человек.По словам Бони, ей постоянно приписывают романы с богатыми мужчинами, которые ей в дедушки годятся. Однако в действительности она практически замужем, но ее избранник молод и красив. Виктория не рассказывает никому, о ком именно идет речь. Девушка отметила, что с любимым человеком они вместе часто ездят отдыхать. А пожилые представители мужского пола ее не интересуют, так как она и сама хорошо зарабатывает.В YouTube-шоу "Ходят слухи" Виктория Боня призналась, что ее новый избранник не разрешает ей общаться с друзьями мужского пола. Боня призналась, что ранее ее фотографировали с мужчиной, который является ее другом на протяжении 20 лет, с ним Вика познакомила и любимого человека, так что против этого общения он ничего не имеет.