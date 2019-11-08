В Саратовской области мать и четверо детей погибли от отравления угарным газом





Отмечается, что этот трагический случай имел место в одном из поселков Энгельсского района области. В результате отравления угарным газом погибли местная жительница и четверо ее детей несовершеннолетнего возраста. Заместитель главы областного правительства Роман Бусаргин подтвердил информацию об этом происшествии и добавил, что на данный момент на месте инцидента ведут работу сотрудники соответствующих экстренных служб.В будущем экспертам и следователям предстоит установить все причины и обстоятельства смертельного происшествия. Представители следственных органов уже организовали доследственную проверку по факту гибели женщины и четверых детей.