Новый кросс-купе Mazda CX-4 поступил в продажу
С сегодняшнего дня официально стартовали продажи нового купеобразного кроссовера Mazda CX-4.. Первые покупатели уже получают свои предварительно заказанные автомобили в дилерских центрах японской марки.
Стоит отметить, что прием предварительных заказов на новый автомобиль компания Mazda развернула еще месяц тому назад. Рестайлинговая версия популярного кросс-купе, выполненная в обновленном фирменном стиле, унаследовала внешность от самых последних сородичей по семейству. Так, внешне Mazda CX-4 обзавелась новыми бамперами, оригинальной радиаторной решеткой, зауженной головной оптикой с LED-фонарями. Изменилась также форма фонарей заднего освещения. С точки зрения технического оснащения автомобиль получил передовую мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем и измененным блоком управления системой климат-контроля. В отделке интерьера теперь используются более качественные материалы.
Под крышкой капота новой Mazda CX-4 изменений заметно меньше. Здесь расположились уже знакомые поклонникам марки двигателя серии Skyactiv-G с рабочим объемом 2,0 или 2,5 литра и мощностью 158 и 192 лошадиные силы соответственно. Также покупателям предоставлены на выбор две версии трансмиссий: 6-ступенчатая «механика» либо «автомат» с тем же количеством передач. Выпускается модель, как в полноприводной, так и в переднеприводной компоновке.
На китайском рынке ценник на новинку установлен в диапазоне 149,8-219,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,36-2 миллионам российских рублей.
Стоит отметить, что прием предварительных заказов на новый автомобиль компания Mazda развернула еще месяц тому назад. Рестайлинговая версия популярного кросс-купе, выполненная в обновленном фирменном стиле, унаследовала внешность от самых последних сородичей по семейству. Так, внешне Mazda CX-4 обзавелась новыми бамперами, оригинальной радиаторной решеткой, зауженной головной оптикой с LED-фонарями. Изменилась также форма фонарей заднего освещения. С точки зрения технического оснащения автомобиль получил передовую мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем и измененным блоком управления системой климат-контроля. В отделке интерьера теперь используются более качественные материалы.
Под крышкой капота новой Mazda CX-4 изменений заметно меньше. Здесь расположились уже знакомые поклонникам марки двигателя серии Skyactiv-G с рабочим объемом 2,0 или 2,5 литра и мощностью 158 и 192 лошадиные силы соответственно. Также покупателям предоставлены на выбор две версии трансмиссий: 6-ступенчатая «механика» либо «автомат» с тем же количеством передач. Выпускается модель, как в полноприводной, так и в переднеприводной компоновке.
На китайском рынке ценник на новинку установлен в диапазоне 149,8-219,8 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,36-2 миллионам российских рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:29