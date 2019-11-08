Стало известно о втором 108-мегапиксельном смартфоне Xiaomi





Разница между смартфонами СС9 Pro и Mi Note 10 преимущественно заключается в особенностях программного обеспечения. Дело в том, что созданный специально для покупателей из Поднебесной СС9 Pro, пусть и получит оболочку MIUI на базе ОС Android, но все же будет лишен фирменных сервисов корпорации Google, в то время как предназначенный для Европы Mi Note 10 порадует полным набором программ. Кроме того, в европейской модели будет лишь один вариант комплектации – с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. А вот остальная начинка, в том числе модули камер в обоих устройствах идентичны. Одинаково выглядят модели и внешне, поскольку фактически являются одним и тем же устройством с некоторыми отличиями.Впрочем, есть и еще одна довольно важная отличительная особенность. Речь о цене. Так, Xiaomi СС9 Pro на китайском рынке будет доступен покупателям по цене порядка 400 долларов, в то время как его европейский сородич получит более внушительный ценник – 549 евро, что эквивалентно почти 40 тысячам рублей.