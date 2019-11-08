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Стало известно о втором 108-мегапиксельном смартфоне Xiaomi

Китайская компания Xiaomi ранее анонсировала выпуск первого в мире смартфон с камерой на 108 мегапикселей, речь о модели СС9 Pro. Впрочем, как оказалось, продаваться новинка будет исключительно на внутреннем рынке. Для остальных страх бренд подготовит очень похожий на эту модель смартфон под названием Xiaomi Mi Note 10.
Стало известно о втором 108-мегапиксельном смартфоне Xiaomi

Разница между смартфонами СС9 Pro и Mi Note 10 преимущественно заключается в особенностях программного обеспечения. Дело в том, что созданный специально для покупателей из Поднебесной СС9 Pro, пусть и получит оболочку MIUI на базе ОС Android, но все же будет лишен фирменных сервисов корпорации Google, в то время как предназначенный для Европы Mi Note 10 порадует полным набором программ. Кроме того, в европейской модели будет лишь один вариант комплектации – с 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами постоянной памяти. А вот остальная начинка, в том числе модули камер в обоих устройствах идентичны. Одинаково выглядят модели и внешне, поскольку фактически являются одним и тем же устройством с некоторыми отличиями.

Впрочем, есть и еще одна довольно важная отличительная особенность. Речь о цене. Так, Xiaomi СС9 Pro на китайском рынке будет доступен покупателям по цене порядка 400 долларов, в то время как его европейский сородич получит более внушительный ценник – 549 евро, что эквивалентно почти 40 тысячам рублей.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:01

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