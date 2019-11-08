Обновленная Lada Vesta засветилась на живых фото
В Сети опубликованы первые живые фотографии обновленной версии Lada Vesta с вариатором и 113-сильным двигателем. Сообщается, что продажи новинки должны стартовать уже в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, главным изменением Lada Vesta 2020 модельного года стало внедрение связки из 1.6-литровой 113-сильной установки с бесступенчатым вариатором. Впрочем, отличается обновленная версия автомобиля от своих предшественников и по некоторым внешним признакам. К примеру, теперь модель будет доступна в кузове цвета «Дайвинг», а ее боковые зеркала стали глянцевыми и обрели новую более обтекаемую форму. Кроме того, зеркала Lada Vesta 2020 впервые в истории модели оснащены электроприводом механизма складывания. Среди прочих внешних атрибутов новинки можно выделить антенну на крыше в виде акульего плавника, оригинальное двухцветное «литье», спойлер, расположившейся на крышке багажного отсека и хромированную насадку на трубе системы выпуска.
В интерьере автомобиля разработчик позаботился о появлении углубленных подстаканников, кожаной отделки рулевого колеса с клавишей подогрева, электроподъемников стекол с доводчиками. Разумеется, сразу же бросается в глаза и новый элемент под центральной консолью – типичный для автомобилей с вариаторами селектор.
Как сообщалось ранее, главным изменением Lada Vesta 2020 модельного года стало внедрение связки из 1.6-литровой 113-сильной установки с бесступенчатым вариатором. Впрочем, отличается обновленная версия автомобиля от своих предшественников и по некоторым внешним признакам. К примеру, теперь модель будет доступна в кузове цвета «Дайвинг», а ее боковые зеркала стали глянцевыми и обрели новую более обтекаемую форму. Кроме того, зеркала Lada Vesta 2020 впервые в истории модели оснащены электроприводом механизма складывания. Среди прочих внешних атрибутов новинки можно выделить антенну на крыше в виде акульего плавника, оригинальное двухцветное «литье», спойлер, расположившейся на крышке багажного отсека и хромированную насадку на трубе системы выпуска.
В интерьере автомобиля разработчик позаботился о появлении углубленных подстаканников, кожаной отделки рулевого колеса с клавишей подогрева, электроподъемников стекол с доводчиками. Разумеется, сразу же бросается в глаза и новый элемент под центральной консолью – типичный для автомобилей с вариаторами селектор.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:47