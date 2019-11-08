Экспертный клуб: иностранные туристы потянулись на Урал
На Среднем Урале бизнес-мероприятия являются базовым драйвером развития туристической отрасли. Деловой туризм считается наиболее популярным направлением. За счет него каждый год растет турпоток, как в региональную столицу, так и по субъекту в целом.
Участники «Экспертного клуба Екатеринбурга» рассказали о способах расширения линейки предлагаемых услуг и продуктов, сообщает Solovei.info.
По информации Евгения Копеляна, заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области, в 2018 году туристический поток в регион превысил 1,5 миллиона человек. Соответствующий показатель выше предыдущего на 14%. Если говорить о 2019 годе, то уже виден позитивный тренд. В частности, за первые шесть месяцев отмечается увеличение турпотока на 15%.
Алексей Ванченко, генсекретарь FIJET-Russia, напомнил всем присутствующим, что сама сфера туризма базируется на четырех китах. Пока запросы гостей в полной мере не удовлетворены, но есть шанс исправить положение, конкурируя с более крупными историческими центрами, которые могут похвастаться произведениями архитектуры.
Если сравнивать Екатеринбург с городами, имеющими 1000-летнюю историю, то он не обладает реперными точками. В связи с этим региональный центр спасает бизнес-туризм. Однако его необходимо организовать так, чтобы все гостиницы работали в полную нагрузку. У туристов есть четыре базовые потребности: дорога, проживание, еда, ознакомление с городом. Приезжим людям необходимо дать все, что они хотят.
На Среднем Урале главными туристическим центрами остаются Екатеринбург и Нижний Тагил. Однако у региона еще есть альтернативные точки роста. Недалеко от столицы субъекта в населенном пункте Сысерть присутствует большой культурный центр. На сегодняшний день инфраструктура в данной местности находится на стадии создания. В проекте учтены потребности всех жителей. В частности, на территории бывшего завода, где производились детали из железа, будет расположен кинотеатр, открыты несколько небольших кафе, организованы мастерские, где появится возможность создавать что-либо самостоятельно, возведут концертные площадки. За счет реализации проекта Сысерть можно превратить в еще один культурный центр, который станут посещать жители соседних городов.
Эксперты выделили и кластер «Гора Белая», который принимает гостей не первый год. Несмотря на то, что большая территория на сегодняшний день пока еще не до конца освоена, об этом месте знают не только жители Урала. Отмечается, что там проводится фестиваль «Висимский пикник», где представляются блюда традиционной местной кухни. В прошлый раз мероприятия посетили порядка двух тысяч человек.
Эксперты считают, что регион нуждается в продуманных и хорошо организованных интересных маршрутах, эксклюзивных развлечениях. По словам некоторых, туристам можно предложить спуститься в шахту или же покататься на танке.
Сергей Новопашин, представитель Фонда развития гражданского общества, считает, что у каждого города должны быть свои мифы. Именно они привлекают туристов, заставляя прокладывать маршруты в самые разные уголки планеты. Эксперт уверен, что половина информации, которую можно услышать на экскурсиях – сказки. Их и нужно придумать для привлечения туристов.
Участники «Экспертного клуба Екатеринбурга» рассказали о способах расширения линейки предлагаемых услуг и продуктов, сообщает Solovei.info.
По информации Евгения Копеляна, заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области, в 2018 году туристический поток в регион превысил 1,5 миллиона человек. Соответствующий показатель выше предыдущего на 14%. Если говорить о 2019 годе, то уже виден позитивный тренд. В частности, за первые шесть месяцев отмечается увеличение турпотока на 15%.
Алексей Ванченко, генсекретарь FIJET-Russia, напомнил всем присутствующим, что сама сфера туризма базируется на четырех китах. Пока запросы гостей в полной мере не удовлетворены, но есть шанс исправить положение, конкурируя с более крупными историческими центрами, которые могут похвастаться произведениями архитектуры.
Если сравнивать Екатеринбург с городами, имеющими 1000-летнюю историю, то он не обладает реперными точками. В связи с этим региональный центр спасает бизнес-туризм. Однако его необходимо организовать так, чтобы все гостиницы работали в полную нагрузку. У туристов есть четыре базовые потребности: дорога, проживание, еда, ознакомление с городом. Приезжим людям необходимо дать все, что они хотят.
На Среднем Урале главными туристическим центрами остаются Екатеринбург и Нижний Тагил. Однако у региона еще есть альтернативные точки роста. Недалеко от столицы субъекта в населенном пункте Сысерть присутствует большой культурный центр. На сегодняшний день инфраструктура в данной местности находится на стадии создания. В проекте учтены потребности всех жителей. В частности, на территории бывшего завода, где производились детали из железа, будет расположен кинотеатр, открыты несколько небольших кафе, организованы мастерские, где появится возможность создавать что-либо самостоятельно, возведут концертные площадки. За счет реализации проекта Сысерть можно превратить в еще один культурный центр, который станут посещать жители соседних городов.
Эксперты выделили и кластер «Гора Белая», который принимает гостей не первый год. Несмотря на то, что большая территория на сегодняшний день пока еще не до конца освоена, об этом месте знают не только жители Урала. Отмечается, что там проводится фестиваль «Висимский пикник», где представляются блюда традиционной местной кухни. В прошлый раз мероприятия посетили порядка двух тысяч человек.
Эксперты считают, что регион нуждается в продуманных и хорошо организованных интересных маршрутах, эксклюзивных развлечениях. По словам некоторых, туристам можно предложить спуститься в шахту или же покататься на танке.
Сергей Новопашин, представитель Фонда развития гражданского общества, считает, что у каждого города должны быть свои мифы. Именно они привлекают туристов, заставляя прокладывать маршруты в самые разные уголки планеты. Эксперт уверен, что половина информации, которую можно услышать на экскурсиях – сказки. Их и нужно придумать для привлечения туристов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:23