Андрей Малахов рассказал Ксении Собчак, что ему нравятся истории из жизни Гогена Солнцева
В эфире программы "Осторожно Собчак", которая выходит на YouTube, Андрей Малахов сказал, что ему нравятся программы, где участвует Гоген Солнцев, так как он значительно добавляет рейтинг любому шоу.
Среди участников телевизионной программы "Прямой эфир" часто бывает Гоген Солнцев. Большинство зрителей даже подчеркивают, что эфиры, где присутствует эпатажный Гоген, чем-то напоминают сериалы, но тем не менее от этого интерес к передаче только увеличивается.
Телеведущий, в свою очередь, в интервью с Ксенией Собчак отметил, что у него Гоген вызывает неподдельный интерес не только из-за своего брака с Екатериной Терешкович, которая гораздо его старше, но и из-за самого проекта под одноименным названием.
Андрей Малахов отметил, из-за столь эпатажного гостя его часто критикуют, но он часто слышит просьбы и о том, чтобы рассказали о звездах реалити-шоу "Дом-2". Помимо этого, жена ведущего Наталья Шкулева подчеркнула, что приветствует увлечения супруга личностью Солнцева, так как во время работы с ним он по-настоящему расслабляется.
Среди участников телевизионной программы "Прямой эфир" часто бывает Гоген Солнцев. Большинство зрителей даже подчеркивают, что эфиры, где присутствует эпатажный Гоген, чем-то напоминают сериалы, но тем не менее от этого интерес к передаче только увеличивается.
Телеведущий, в свою очередь, в интервью с Ксенией Собчак отметил, что у него Гоген вызывает неподдельный интерес не только из-за своего брака с Екатериной Терешкович, которая гораздо его старше, но и из-за самого проекта под одноименным названием.
Андрей Малахов отметил, из-за столь эпатажного гостя его часто критикуют, но он часто слышит просьбы и о том, чтобы рассказали о звездах реалити-шоу "Дом-2". Помимо этого, жена ведущего Наталья Шкулева подчеркнула, что приветствует увлечения супруга личностью Солнцева, так как во время работы с ним он по-настоящему расслабляется.