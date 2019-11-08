BMW везет на автосалон в Лос-Анджелес сразу несколько новых моделей





Сообщается, что первой новинкой немецкой марки, которая будет представлена широкой публике, станет BMW M8 Gran Coupe, которая стала 4-дверной версией M8 Coupe. Примечательно, что модель сохранила прежний двигатель – это все тот же 4,4-литровый 8-цилиндроый V-образный мотор с мощностью 592 л.с. и турбонаддувом, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. Главным отличием новинки от базовой модели разработчик называет возможность разместить сзади двух взрослых пассажиров, чего была лишена BMW M8 Coupe.Также в США компания представит новые BMW X6 M и Х5 М. Автомобили получили более агрессивную внешностью и улучшенные динамические характеристики, что позволяет им набирать первую «сотню» всего за 3,8 секунды. Наконец, именно солнечная Калифорния станет местом мирового дебюта нового компакта BMW 2 Series Gran Coupe. Новинка построена на той же переднеприводной платформе, что и модели 1-Series, однако отличается более агрессивным дизайном и наличием под крышкой капота более мощного 4-цилиндрового турбированного двигателя. Примечателен этот автомобиль и тем, что он одним из первых поступит на рынок – его продажи должны стартовать уже в марте следующего года.