Два корабля ВМФ РФ оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»





Об этом прессе рассказал заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко. «В следующем году мы получим модернизированный БПК «Маршал Шапошников». Уверены, что руководство «Дальзавода» со всей ответственностью отнесется к выполнению возложенной на предприятие задачи и не сместят сроки сдачи судна в эксплуатацию», - цитирует слова Криворучко агентство РИА Новости. По словам представителя Минобороны, универсальные ракетные пусковые установки, которыми в будущем будет оснащено это судно, предоставят ему возможность впоследствии иметь на вооружении гиперзвуковые «Цирконы».Кроме того, точно такая же техническая возможность, как утверждает замминистра, появится и у модернизируемой на заводе «Звезда» АПЛ «Иркутск». Работы по модернизации этой субмарины планируется завершить к 2022 году, только тогда она вернется в строй Тихоокеанского флота страны.