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У электромобилей Tesla появились проблемы с памятью

Владельцы электромобилей компании Tesla начали жаловаться на проблемы с работой флэш-памяти своих машин. Несмотря на практичность и компактность памяти формата eMMC, которая используется в электрокарах марки, она со временем действительно начинает сбоить.

По некоторым данным, на старых версиях электромобилей Tesla Model Х и Tesla Model S ресурс памяти, на которую записывались и перезаписывались разнообразные данные большое количество раз, начал постепенно заканчиваться. Для множества владельцев этих автомобилей подобное обернулось проблемами с эксплуатацией техники, в особенности центрального дисплея. Впрочем, как считают эксперты, ничего удивительного в происходящем нет, поскольку компания использует в своих электромобилях чипы памяти, рассчитанные на десяти тысяч циклов записи. При этом, объемы данных, с которыми работает электроника Tesla, огромны, а потому память постепенно исчерпывает свой ресурс. Более того, за последние годы размер встроенного в автомобили ПО вырос с 300 мегабайт до 1 гигабайт. А это значит, что в будущем количество «пострадавших» машин только возрастет.

Впрочем, больших сложностей владельцам указанных моделей эта проблема принести не должна. Сообщается, что если на автомобили еще действует гарантия, то Teslaб бесплатно выполнит замену всего блока управления вместе с материнской платой, на которую и устанавливается память eMMC.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:02

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