Роскачество обновило рейтинг смартфонов: Новым лидером стал iPhone 11 Pro Max





В целом, многие смартфоны от американской компании Apple занимают высокие места в рейтинге Роскачества. Однако безоговорочным лидером признан iPhone 11 Pro Max, набравший 4 327 балла. Эксперты ведомства отмечают, что новая серия мобильных телефонов из Купертино, которая была представлена еще в сентябре этого года, действительно стала заметно лучше предшественников. Улучшения выявлены в тестах мощности процессор, качества работы камеры и даже прочности. Вместе с новыми iPhone тестированию также подвергли новые устройства других брендов, в частности Xiaomi Mi 9T Pro, Samsung Galaxy Fold и другие.В новой версии сгибаемого смартфона от Samsung специалистам ведомства понравился тот факт, что южнокорейская компания действительно проделала серьезную работу над исправлением ранее выявленных недочетов.