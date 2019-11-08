"Я просто жирная": Звезда "Дом-2" Катя Жужа опровергла слухи о своей беременности

Свою популярность Катя Жужа получила благодаря участию в скандальном телевизионном проекте "Дом-2". Ей прийти на кастинг посоветовала ее близкая подруга Ксения Бородина. А с 2008-го девушка и вовсе ведет небольшую программу, которая посвящена новостям "Дом-2".После того, как Жужа представила обществу своего молодого мужа, активно начали говорить о ее беременности. Катя в своем личном аккаунте Instagram отметила, что она не беременная, а просто жирная.На данный момент Жужа вместе со своей семьей отдыхает на Бали, а своих подписчиков постоянно радует различными фото с отдыха. Однако, кажется, что девушка переборщила с загаром и теперь делает фото в тени, чтобы никто не видел, как неправильно у нее загорело лицо.