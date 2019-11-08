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Звезды Дом-2", которые после участия в проекте наняли домработниц

Большинство женщин во всем мире справляются с уборкой по дому самостоятельно. Однако Алена Водонаева, Евгения Феофиалактова, Виктория Боня и некоторые другие звезды реалити-шоу "Дом-2" приняли решение оградить себя от домашних хлопот и обратились за помощью к домработницам.
Звезды Дом-2", которые после участия в проекте наняли домработниц

По словам Алены Водонаевой, ей не позволяет постоянная занятость на работе справляться с кучей дел по дому. Но однажды из-за такого решения ей пришлось столкнуться с проблемой воровства. Так, на ее вилле в Мексике уборщица воровала продукты, а Водонаева застала ее с поличным. В итоге Алена жалуется систематически не только на усталость, но и ужасный персонал.

А вот Евгения Феофилактова всегда себя относила к звездам. Она для того, чтобы подобрать помощницу по дому, объявила кастинг. Список ее требований был довольно жесткий, а это и уборка, глажка, а также помощь в воспитании ребенка.

Всеми делами по дому занимаются домработницы и у Виктории Бони. Своих помощниц она много раз обвиняла в том, что они у нее воруют, а одной из них даже пришлось пройти через детектор лжи, но тот показал, что она ничего не брала.

Услугами няни, водителя, а также работников по дому пользуется и ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина. Хотя она часто размещает в Сети фото, где убирает, но это лишь рекламный ход и не более того.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52

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