Китаянка перенесла инфаркт, пытаясь объяснить сыну домашнее задание





36-летняя жительница Поднебесной решила спасать сына от очередной плохой оценки по математике, поскольку справиться с заданием самостоятельно у третьеклассника никак не получалось. Но, как оказалось, сердце женщины не готово выдержать неспособность любимого чада решать элементарные задачки. «Я несколько раз объясняла ему все, но ему так и не удавалось понять. Я настолько разозлилась, что думала, вот-вот взорвусь. И в какой-том момент сердце начало биться чаще, я даже дышать нормально не могла», - вспоминает события того дня китаянка.По словам женщины, она сразу же позвонила супругу, который отвез ее в клинику. Врачи в медицинском учреждении поставили женщине довольно ожидаемый диагноз – инфаркт. Медики также отметили, что в последнее время сердечные приступы все чаще случаются именно у людей в еще молодом возрасте из-за нездоровой диеты и постоянного стресса.